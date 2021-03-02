Продлен прием заявок на премию «Громче!»

Оргкомитет премии «Громче!» принял решение продлить срок подачи заявок на участие в премии.



Теперь подать заявку в любой из 16 номинаций можно до 15 марта.

Напоминаем, принять участие в премии можно, заполнив заявку на сайте премии: https://gromche.pro/order или через электронную почту: award@gromche.pro.

Премия для малого и среднего бизнеса «Громче!» создана специально для представителей малого и среднего бизнеса России, чтобы отметить и выделить самые яркие и интересные достижения предпринимателей в области коммуникаций.

Главная цель премии — показать реальную пользу от коммуникаций для бизнеса. Премией будут отмечены примеры успешного взаимодействия малого и среднего бизнеса с аудиторией через СМИ, социальные сети, информационные письма и так далее.

Премия вручается за яркие и интересные достижения, современные и взрывные стратегии продвижения, которые преобразовывают бизнес и создают сильные бренды. PR-премия «Громче!» предназначена для субъектов малого и среднего бизнеса, которые формируют тренды истинного предпринимательства, развивают и продвигают индустрию связей с общественностью и вдохновляют других своим примером.

Конкурс продлится в несколько отборочных этапов с ноября по март.



Среди партнеров премии — ГБУ «Малый бизнес», газета «Версия», газета «Реальное время» (Татарстан), портал предпринимателей Smallbusiness.ru, порталы по трудоустройству Jooble, JobVK, Jobsora и другие. Для участников предусмотрены поощрения от партнеров.



Для участия в премии необходимо:



Выбрать номинацию;

Заполнить заявку участника на сайте https://gromche.pro/order или отправить ее по электронной почте award@gromche.pro;