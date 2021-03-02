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Продлен прием заявок на премию «Громче!»

17:03, 02.03.2021 Мероприятие:  Премия в области PR для малого бизнеса «Громче!»

Оргкомитет премии «Громче!» принял решение продлить срок подачи заявок на участие в премии.

Теперь подать заявку в любой из 16 номинаций можно до 15 марта.
Напоминаем, принять участие в премии можно, заполнив заявку на сайте премии: https://gromche.pro/order или через электронную почту: award@gromche.pro.

Премия для малого и среднего бизнеса «Громче!» создана специально для представителей малого и среднего бизнеса России, чтобы отметить и выделить самые яркие и интересные достижения предпринимателей в области коммуникаций.

Главная цель премии — показать реальную пользу от коммуникаций для бизнеса. Премией будут отмечены примеры успешного взаимодействия малого и среднего бизнеса с аудиторией через СМИ, социальные сети, информационные письма и так далее.

Премия вручается за яркие и интересные достижения, современные и взрывные стратегии продвижения, которые преобразовывают бизнес и создают сильные бренды. PR-премия «Громче!» предназначена для субъектов малого и среднего бизнеса, которые формируют тренды истинного предпринимательства, развивают и продвигают индустрию связей с общественностью и вдохновляют других своим примером.

Конкурс продлится в несколько отборочных этапов с ноября по март.

Среди партнеров премии — ГБУ «Малый бизнес», газета «Версия», газета «Реальное время» (Татарстан), портал предпринимателей Smallbusiness.ru, порталы по трудоустройству Jooble, JobVK, Jobsora и другие. Для участников предусмотрены поощрения от партнеров.

Для участия в премии необходимо:

  • Выбрать номинацию;
  • Заполнить заявку участника на сайте https://gromche.pro/order или отправить ее по электронной почте award@gromche.pro;
  • Прислать заполненную заявку и дополнительные материалы (презентация, сканы — список рекомендуемых материалов указан в заявке).
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