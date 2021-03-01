Исследование: почти каждый тридцатый россиянин заболел COVID-19 за год пандемии

В России первый случай заболевания COVID-19 зарегистрировали год назад. За это время с коронавирусом успел столкнуться каждый 30-й россиянин, сообщает «РИА Новости».

Население России на 1 января 2021 года составляет 146,2 миллиона человек, по данным Росстата. За весь период пандемии коронавирусом заразились 4,26 миллиона человек. С инфекцией лично столкнулись 2,91% населения России, погибли — 86,5 тысячи человек, или 0,06% населения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Москве заразились 7,73% жителей, погибли — 0,12%. Население российской столицы составляет 12,7 миллиона человек. Второе место — у Санкт-Петербурга с населением 5,4 миллиона человек. Там с коронавирусом столкнулись 6,8% жителей, скончались — 0,21%. В Московской области (население — 7,69 млн), замыкающей тройку лидеров по числу случаев COVID-19, заболели 2,8% населения, погибли — 0,06%.

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Татьяна Леухина