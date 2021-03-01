Попавшая под санкции Украины компания будет выполнять полеты санавиации в Татарстане в 2021 году

На выполнение авиационных работ по оказанию скорой специализированной медицинской помощи Республиканской клинической больницы Татарстана в 2021 году потратят 84 576 584,40 рубля. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Исполнитель работ — ООО «Авиасервис», который выполнит 420 летных часов. На один летный час будет выделено 212 тыс. 800 рублей. Финансироваться работы будут из бюджета Татарстана.

В состав работы исполнителя входит доставка пациентов и медицинского персонала, эвакуация больных и перевозка медперсонала, доставка медицинских грузов.



Напомним, что в конце января авиакомпания «Авиасервис» попала под санкции Украины. За полеты в Крым перевозчикам полностью запрещены транзит ресурсов, полеты и перевозки над территорией Украины. Гендиректор «Тулпар Эйр» Азат Хаким рассказал «Реальному времени», что, скорее всего, санкции Киева никак не повлияют на деятельность компании. Авиаперевозчик не летает над территорией страны и не ведет с Украиной никаких дел.