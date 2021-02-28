Завтра телеведущий Валдис Пельш встретится с казанской молодежью

В понедельник, 1 марта, телеведущий Валдис Пельш встретится с молодежью Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ в своем Instagram.

Встреча пройдет в Национальной библиотеке РТ. Мероприятие начнется в 16:00. Оно пройдёт в рамках реализации федерального проекта «Диалог на равных», входящий в региональную программу «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В прошлом году Валдис Пельш поздравил женщин с Международным женским днем в Доме правительства РТ. Он провел игру, похожую на «Угадай мелодию», только угадывали участники не известные песни, а министров и нацпроекты. Игра Пельша была основана на знаниях о госслужбе в Татарстане.