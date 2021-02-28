Новости общества

16:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Завтра телеведущий Валдис Пельш встретится с казанской молодежью

15:20, 28.02.2021
Завтра телеведущий Валдис Пельш встретится с казанской молодежью
Фото: wikimedia.org

В понедельник, 1 марта, телеведущий Валдис Пельш встретится с молодежью Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ в своем Instagram.

Встреча пройдет в Национальной библиотеке РТ. Мероприятие начнется в 16:00. Оно пройдёт в рамках реализации федерального проекта «Диалог на равных», входящий в региональную программу «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В прошлом году Валдис Пельш поздравил женщин с Международным женским днем в Доме правительства РТ. Он провел игру, похожую на «Угадай мелодию», только угадывали участники не известные песни, а министров и нацпроекты. Игра Пельша была основана на знаниях о госслужбе в Татарстане.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем