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Валдис Пельш поздравил женщин в доме правительства РТ

10:19, 07.03.2020
Валдис Пельш поздравил женщин в доме правительства РТ
Фото: @pelshtv

Сегодня на утреннем совещании в Доме правительства побывал телеведущий и шоумен Валдис Пельш. Он поздравил женщин с Международным женским днем и сыграл в игру, похожую на «Угадай мелодию», только угадывали участники не известные песни, а министров и нацпроекты.

Игра Пельша была основана на знаниях о госслужбе в Татарстане. Участникам предлагалось выбирать вопросы по категориям «Национальный проект», «Угадай министра». Не обошлось и без мелодий, правда угадать нужно было песни про Татарстан.

Общество Татарстан
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