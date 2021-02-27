В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в начале марта

В центре европейской части России 1 марта ожидается сильная гололедица, дневная температура до +3 градусов, переменная облачность и отсутствие осадков. К концу недели похолодает до нормальных значений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом 2, 3 и 4 марта прогнозирует теплая погода, градусов на пять выше многолетних значений. К концу рабочей недели днем прогнозируются отрицательные значения от 0 до -5 градусов, передает «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Синоптики Гидрометцентра РТ спрогнозировали метели и перепады температур в выходные дни в Татарстане. В первый день весны, 1 марта, существенных осадков не ожидается. Ночью морозы опустятся до -18..-23°С, днем ожидаются -10..-15°С. Во вторник, 2 марта, морозы будут держаться ночью до -18..-23°С, при прояснениях до -28°С. Но уже днем погода изменится: синоптики прогнозируют метель и повышение температур до -1..-6°С, на востоке республики до -11°С.

Татьяна Леухина