В Нижнем Новгороде в суши-баре произошел взрыв

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В пятницу в Ниджнем Новгороде произошел взрыв в пристрое к 12-этажному дому. Часть строения разрушена.

По данным регионального главка МЧС, в 09.13 поступило сообщение о пожаре в пристрое к многоэтажке на Мещерском бульваре. На место происшествия направлена оперативная группа. Пока в ведомстве не сообщают других подробностей.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В то же время спасатели уже выложили несколько фотографий с места событий, по которым понятно, что часть строения разрушена.

Пользователи соцсетей сообщают, что взрыв произошел в помещении суши-бара.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, взрыв газа случился на цокольном этаже в многоэтажном кирпичном доме в Нижнем Новгороде по адресу: Мещерский бульвар, д. 3, корп. 2. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.