В Чистополе больше 30 тысяч человек остались без воды из-за прорыва трубы

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ночью в Чистополе улице Карла Маркса прорвало трубу холодного водоснабжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На время ремонтных работ без воды остались около 8 тысяч частных и 40 многоквартирных домов. По предварительным данным, это 32 500 человек, из них 3 861 ребенок. Также воды нет и в 20 социально значимых объектах: семь школ, шесть детских садов, детский дом, детский санаторий, пять котельных перед отключением были предупреждены, у них есть запасы воды.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В 04.40 водоснабжение восстановлено по временной схеме, однако ремонт не был завершен. Ориентировочно, ремонтные работы завершатся к 10 утра. Тогда же и будет подано водоснабжение.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее в Казани 23 февраля на проспекте Ибрагимова прорвало трубу горячего водоснабжения. Вода была отключена в 12 домах, ремонтные работы закончились 24 февраля в 6.30.

Ольга Плешкова