«Локомотив» расторг контракты с защитниками Пайгиным и Сидоровым

Российские защитники Зият Пайгин и Михаил Сидоров покидают «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

«Локомотив» расторг действующие соглашения с защитниками Зиятом Пайгиным и Михаилом Сидоровым.



Пайгин выступал за главную команду нашего клуба с 2017 по 2018 год, Сидоров — в сезоне 2019/20.



Желаем хоккеистам дальнейших успехов. pic.twitter.com/tkyvGeX8Fj — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) August 25, 2020

Напомним, Пайгин в прошлом сезоне выступал за «Нефтехимик». Нынешним летом защитник перебрался в «Локомотив», но не провел за команду ни одного официального матча.

Сидоров был обменян «Ак Барсом» в Ярославль перед сезоном-2019/20. В обмен казанцы получили права на защитника Микаэля Викстранда и форварда Данила Гизатуллина.