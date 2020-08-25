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«Локомотив» расторг контракты с защитниками Пайгиным и Сидоровым

16:52, 25.08.2020
«Локомотив» расторг контракты с защитниками Пайгиным и Сидоровым
Фото: twitter.com/hclokomotiv

Российские защитники Зият Пайгин и Михаил Сидоров покидают «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Напомним, Пайгин в прошлом сезоне выступал за «Нефтехимик». Нынешним летом защитник перебрался в «Локомотив», но не провел за команду ни одного официального матча.

Сидоров был обменян «Ак Барсом» в Ярославль перед сезоном-2019/20. В обмен казанцы получили права на защитника Микаэля Викстранда и форварда Данила Гизатуллина.

СпортХоккей Татарстан
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