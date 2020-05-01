Защитник Пайгин из «Нефтехимика» перешел в «Локомотив»
Защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин стал игроком «Локомотива», информирует пресс-служба ярославского клуба.
25-летний хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента и подписал двусторонний контракт сроком на два года.
Ранее он уже выступал в «Локомотиве» в сезонах 2017/18 и 2018/19.
В минувшем сезоне Пайгин сыграл за «Нефтехимик» 52 матча в регулярном первенстве, в которых набрал 12 (5+7) очков.
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Приветствуем защитника Зията Пайгина, который уже выступал в «Локомотиве» в сезонах 2017/18 и 2018/19!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) May 1, 2020
Двусторонний контракт с неограниченно свободным агентом рассчитан на 2 года. pic.twitter.com/uvNjuKpcBC
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