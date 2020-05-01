Защитник Пайгин из «Нефтехимика» перешел в «Локомотив»

Защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин стал игроком «Локомотива», информирует пресс-служба ярославского клуба.

25-летний хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента и подписал двусторонний контракт сроком на два года.

Ранее он уже выступал в «Локомотиве» в сезонах 2017/18 и 2018/19.

В минувшем сезоне Пайгин сыграл за «Нефтехимик» 52 матча в регулярном первенстве, в которых набрал 12 (5+7) очков.