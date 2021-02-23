На трассе в Татарстане автоинспекторы помогли девушке починить сломанную иномарку
В Татарстане на трассе Казань — Оренбург автоинспекторы помогли девушке починить иномарку «Infiniti» — у автомобиля сломался стеклоподъемник, сообщается в республиканской Госавтоинспекции.
Из-за сломанного стеклоподъемника не получалось закрыть окно, и иномарка быстро промерзла. К тому же, в автомобиле повредилось колесо. Девушка обратилась к Старшему лейтенанту полиции Ленару Нуриеву и лейтенанту Вадиму Бачкареву, которые патрулировали трассу. Они помогли починить автомобиль.
Ранее сообщалось, что автоинспекторы помогли добраться до Казани детской спортивной команде, у которой сломался автобус.
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