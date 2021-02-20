В Казани суд рассмотрит дело о мошенничестве гендиректора ПКФ «Рекор»

Фото: Максим Платонов (архив)

Вахитовский райсуд Казани рассмотрит дело о мошенничестве гендиректора ООО «ПКФ «Рекор». На сегодня 56-летняя женщина уже признала вину и возместила государству ущерб.

По версии следствия, с августа 2017 года по ноябрь 2019 года компания поставляла спецодежду для госучреждений. При этом обвиняемая использовала предоставленное федеральным законодательством преимущество в виде дополнительной наценки в 15% для организаций инвалидов. Однако возглавляемое ею предприятие к таковым не относилось, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В надзорном ведомстве утвердили обвинительное заключение. Теперь оно будет направлено в суд.