В Буинске сельхозпредприятие выплатило более 2 млн рублей долга по зарплате за январь
В Буинске ООО «Заря» выплатило 619 сотрудникам задолженность по зарплате за январь текущего года. Сумма долга составила более 2 млн рублей.
Задолженность перед сотрудниками сельхозпредприятие погасило после вмешательства Буинской городской прокуратуры, которая в ходе проверки и выявила нарушение трудового законодательства.
Надзорное ведомство внесло в адрес руководителя ООО «Заря» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Ранее надзорное ведомство Набережных Челнов выявило, что компания «Камдорстрой» задолжала своим сотрудникам более 11 млн рублей. После вмешательства прокуратуры организация выплатила долги по зарплате.
Отметим, что в Татарстане в прошлом году судебных приставов пришлось привлекать к выплате долгов по зарплате на общую сумму почти в 98,6 млн рублей. Удалось взыскать на 12 млн рублей больше, чем в 2019 году.
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