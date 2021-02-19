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В Буинске сельхозпредприятие выплатило более 2 млн рублей долга по зарплате за январь

19:31, 19.02.2021
В Буинске сельхозпредприятие выплатило более 2 млн рублей долга по зарплате за январь
Фото: realnoevremya.ru

В Буинске ООО «Заря» выплатило 619 сотрудникам задолженность по зарплате за январь текущего года. Сумма долга составила более 2 млн рублей.

Задолженность перед сотрудниками сельхозпредприятие погасило после вмешательства Буинской городской прокуратуры, которая в ходе проверки и выявила нарушение трудового законодательства.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководителя ООО «Заря» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ранее надзорное ведомство Набережных Челнов выявило, что компания «Камдорстрой» задолжала своим сотрудникам более 11 млн рублей. После вмешательства прокуратуры организация выплатила долги по зарплате.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в Татарстане в прошлом году судебных приставов пришлось привлекать к выплате долгов по зарплате на общую сумму почти в 98,6 млн рублей. Удалось взыскать на 12 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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