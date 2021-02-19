Исполком Челнов потратит 100 миллионов рублей на содержание дорог в 2021 году

Исполком Набережных Челнов готов заплатить ровно 100 млн рублей на работы по содержанию и текущему ремонту дорог и подземных переходов в летний период, а также технических средств дорожного регулирования и сетей наружного освещения. Соответствующий тендер вчера опубликован на сайте госзакупок.

Источник финансирования — городской бюджет. Электронный аукцион по выбору подрядчика пройдет 1 марта. Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

Общая площадь дорог в Челнах составляет — 5,9 млн кв. м, протяженность — 674 км.

«Основная задача летнего содержания ОДХ (объектов дорожного хозяйства) заключается в обеспечении нормативного уровня транспортно-эксплуатационного состояния, улиц и проездов посредством удаления загрязнений, ухудшающих эстетический вид и являющихся источником повышенной запыленности воздуха, поддержания в исправном состоянии дорожных покрытий и элементов обустройства ОДХ, увеличения межремонтных сроков службы дорожных покрытий за счет повышения качества используемых для ремонта дорог материалов и совершенствования технологий производства дорожно-ремонтных работ», — говорится в техзадании к тендеру.

Фото: realnoevremya.ru

Запланированы следующие виды работ: мойка и полив проезжей части, подметание прилотковой зоны, уборка тротуаров и элементов обстановки пути, устранение мелких разрушений и деформаций дорожных покрытий и элементов обустройства. Все работы осуществляются в круглосуточном режиме с перерывами на отдых и прием пищи в течение рабочей смены.

Напомним, в Татарстане в 2021 году планируется отремонтировать 174,8 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На эти цели направят 4,1 млрд рублей, 3,7 млрд из которых — средства республиканского бюджета. Будут отремонтированы 96,7 км дорог регионального значения, 43,3 км дорог Казанской агломерации, 29,2 км дорог Набережночелнинской агломерации, а также 5,6 км дорог Нижнекамской агломерации.