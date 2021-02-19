В Челнах во всех автобусах установят видеорегистраторы

В Набережных Челнах с 1 марта появятся видеорегистраторы в салонах маршрутных автобусов. Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять их наличие и работоспособность в транспорте, заявил начальник отдела ГИБДД по городу Набережные Челны Радий Кадиков.

«Важно не только чтобы они были, но и непрерывно записывали все происходящее внутри салона. Чтобы не выяснялось в момент разбирательства, что регистратор был сломан, или флеш-карта потерялась», — передают «Челнинские известия» его слова.

Однако генеральный директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин заявил, что до 1 марта компания не успеет установить регистраторы. По его словам, договора уже заключили и оплатили товар. Но поставку придется ждать несколько месяцев. Видеозаписи на регистраторах будут храниться целый месяц.



На прошлой неделе мэр города Наиль Магдеев сообщил, что большие автобусы, которые безвозмездно были переданы городу от правительства Москвы, выйдут на линию в начале марта. 27 из 40 автобусов уже прошли плановый технический осмотр. До конца месяца планируется полностью все оформить.

