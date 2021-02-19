Сегодня в Татарстане ожидается до -19 градусов, утром при прояснениях — до -34˚С

В пятницу, 19 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром и днем в республике ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер слабый, переменных направлений , сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



Утром ожидается -22..-27˚С, при прояснениях температура может опуститься до -34˚С. Днем в Татарстане прогнозируется от -14 до -19 градусов.

В Казани днем ожидается от -16°С до -18°С, в Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 16 до 20 градусов ниже нуля.



Также в Гидрометцентра РТ представили прогноз погоды на выходные: в субботу и воскресенье в республике сохранится морозная погода. Ночью температура опустится до -36˚С, на дорогах сохранится гололедица.



Татьяна Демина