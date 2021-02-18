В Саратове построят IT-квартал по примеру Казани

Фото: Виктор Алексеев / flickr.com

Власти Саратовской области планируют построить IT-квартал, ориентируясь на опыт Татарстана. Руководитель Центра развития Саратовской агломерации Александр Стрелюхин заявил, что подобный проект реализован в Казани.

Создание такого квартала обсуждается с министром цифрового развития и связи региона Аделем Славутиным (уроженец Казани).

«Чтобы создать людям ума территорию для жизни. Места досуга, жилье, места работы. Это не прожектерство, это воплотится в жизнь», — приводит слова Стрелюхина «СаратовБизнесКонсалтинг».

Чиновник напомнил, что в Саратовской области Сбербанк планирует построить Центр обработки данных, а также реализовать проект в рамках логистики. Кроме того, свой дата-центр возведет в регионе «Вымпелком» («Билайн»).

Напомним, Адель Славутин стал министром цифрового развития и связи Саратовской области в феврале 2020 года. Он родился в Казани и окончил КФУ (на тот момент КГУ). Работал замдиректора «Генерирующей компании». С 2015 по 2019 год являлся генеральным директором АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон» (Саратов).