В Набережных Челнах задержали мужчину, напавшего на продуктовый магазин

В Набережных Челнах задержали 25-летнего мужчину без определенного места жительства, напавшего на продуктовый магазин. Он угрожал продавцу ножом.

Напавший похитил из магазина деньги и продукты на общую сумму примерно в 9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Злоумышленника задержали благодаря данным камер видеонаблюдения и показаниям продавца и свидетелей преступления.

Фото: realnoevremya.ru

По факту нападения на мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

В ноябре в Казани задержали мужчину, напавшего на продавца круглосуточного магазина. Он нанес женщине удар по голове стеклянной бутылкой, после чего похитил из кассы около 6 тыс. рублей и скрылся с места преступления.



Татьяна Демина