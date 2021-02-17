Экс-глава ВФЛА Шляхтин отстранен от спорта на 4 года за фальсификацию данных

Бывший руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отстранен на четыре года за фальсификацию данных по делу легкоатлета Данила Лысенко.

Такое решение принято независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU).

«Фальсификация (статья 2.5); соучастие (статья 2.9); непредставление сообщения об АДРВ (статья 5.10.2) и отказ сотрудничать со следствием (статья 5.10.3) — 4 года дисквалификации с 21 ноября 2019 года решение ДТ может быть обжаловано», — говорится в сообщении на официальном сайте AIU.

Шляхтин наказан по делу прыгуна в высоту чемпиона мира в помещении Данила Лысенко. Спортсмен пропустил три подряд допинг-теста в течение года. В результате проверки World Athletics выявила с его стороны подделку ряда документов для объяснения причин нарушения антидопинговых правил. После этого инцидента Шляхтину пришлось покинуть должность главы ВФЛА.

Данил Лысенко. Фото: vk.com/rusaf_official

Кроме него также на четыре года от любой спортивной деятельности отстранены бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, экс член правления ВФЛА и глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, бывший начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова и антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

Сроки дисквалификации всех наказанных отсчитываются с 21 ноября 2019 года.

Шляхтин с 2012 года также возглавлял Министерство спорта Самарской области. В ноябре прошлого года он покинул свою должность по собственному желанию после обыска в его квартире по делу о денежных махинациях в футбольном клубе «Крылья Советов».

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение об отстранении России от крупных международных соревнований на 2 года за акт подмены и удаления данных в базе Московской антидопинговой лаборатории.