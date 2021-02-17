Казанец требует от организаторов митинга компенсировать ссору с дочерью

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Житель Казани Айрат Билалов создал петицию на change.org, адресованную президенту Татарстана Рустаму Минниханову, мэру Казани Ильсуру Метшину и прокурору РТ Илдусу Нафикову, — он требует у организаторов протестных акций, прошедших на площади Тысячелетия 14 февраля, компенсировать ссору с дочерью.



По его словам, из-за митинга они с шестилетней дочерью не смогли попасть на шоу слонов в Казанском цирке, поход на которое они планировали еще в декабре и заранее купили билеты: «Нас даже не пустили на порог — сказали, что представление отменено «из-за митинга».

Об участниках акции казанец отзывался негативно, охарактеризовав митинг как «балаган». Автор петиции сообщил, что дочь после случившегося обвинила его в обмане, и это «убивает его как отца».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На данный момент петицию подписали порядка 50 человек. «Я требую от организаторов этого балагана компенсировать мне ссору с дочерью! Как они это будут делать, я не знаю, но сделать они это обязаны!» — написал Билалов.

Напомним, в Казани на площади Тысячелетия 14 февраля прошел согласованный митинг «против репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму». Его организовали представители «Яблока», ПАРНАСа и «Левого фронта». К акции присоединились сторонники Алексея Навального и члены КПРФ.

Маргарита Головатенко