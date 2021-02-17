В Казани число ресторанов с доставкой за год выросло на на 121%

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За 2020 год число заведений общественного питания, которые начали доставлять готовые блюда, выросло на 123% в крупнейших российских городах. В январе 2021 года в городах-миллионниках количество ресторанов и кафе с доставкой еды составило 20 161, что в 2,2 раза больше, чем на начало 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.

В Казани число заведений общепита с доставкой выросло за год на 121%. Среди лидеров по этому показателю — Санкт-Петербург (180%), Москва (170%), Новосибирск (126%).

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на курьеров вырос почти в четыре раза. Им работодатели предлагают заработок от 38 тысяч до 110 тысяч рублей. Зарплатный максимум курьеров помимо Казани указан в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске. Чуть меньше, 100 тысяч рублей, готовы платить курьерам в Москве.