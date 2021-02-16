Оператор-постановщик «Брата-2»: «Татарстан на моих глазах растет в отношении кино»
Российский кинооператор Сергей Астахов оценил уровень регионального и татарстанского кино в разговоре с «Реальным временем».
По его мнению, региональное кино находится на стадии подъема.
— Якуты, например, добились очень сильных результатов, я знаю, что снять одну серию у них стоит 25 тысяч рублей — они зарабатывают на этом. Татарстан на моих глазах растет в отношении кино.
Астахов добавил, что ему понравился фильм «Мулла». А выйти на российский уровень региональному кино ничего не мешает.
— Вот совсем недавно смотрел якутскую картину, претендовавшую на «Нику» этого года, я лично проголосовал за нее.
Полное интервью с Астаховым о Балабанове и Бодрове, новой картине и интересе молодежи к кино — в материале «Реального времени».ОбществоИсторияКультура Татарстан
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