Оператор-постановщик «Брата-2»: «Татарстан на моих глазах растет в отношении кино»

Фото: Ринат Назметдинов

Российский кинооператор Сергей Астахов оценил уровень регионального и татарстанского кино в разговоре с «Реальным временем».



По его мнению, региональное кино находится на стадии подъема.

— Якуты, например, добились очень сильных результатов, я знаю, что снять одну серию у них стоит 25 тысяч рублей — они зарабатывают на этом. Татарстан на моих глазах растет в отношении кино.

Астахов добавил, что ему понравился фильм «Мулла». А выйти на российский уровень региональному кино ничего не мешает.

— Вот совсем недавно смотрел якутскую картину, претендовавшую на «Нику» этого года, я лично проголосовал за нее.

Полное интервью с Астаховым о Балабанове и Бодрове, новой картине и интересе молодежи к кино — в материале «Реального времени».