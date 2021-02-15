В Челнах назначили директора строящейся школы в Замелекесье

В Набережных Челнах назначили директора строящейся школы в Замелекесье. Новое образовательное учреждение возглавила экс-директор школы № 44 Наталья Медведникова.

Образовательное учреждение получило 14-й номер. Медведникова имеет 20 лет профессионального стажа по специальности «учитель математики и физики».

Это уже вторая школа в Замелекесье. Первую, рассчитанную на 1 224 детей, построили три года назад. Сейчас в ней учатся уже 2 400 человек, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



На прошлой неделе в исполкоме Набережных Челнов назначили нового начальника отдела опеки и попечительства. Им стала Ринара Имамова, занимавшая до этого должность главного специалиста отдела общего образования управления образования.



Татьяна Леухина