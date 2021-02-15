Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по качеству жизни в 2020 году

Татарстан занял четвертое место в рейтинге российских регионов по качеству уровня жизни в 2020 году. Первые строчки рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, пишет «РИА Новости».

Республика, как и в 2019 году, вошла в топ-5 российских регионов по уровню жизни. Рейтинговый балл Татарстана за прошлый год составил 66,624. Замыкает первую пятерку Белгородская область с результатом в 64,769 баллов.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область вошли в первую десятку списка.



При составлении рейтинга аналитики учитывали 70 показателей, разбитых на 11 групп. Туда вошли уровень доходов и занятость населения, рынок труда и демографическая ситуация, экология и климат, образование, освоенность территории и многое другое.

Замыкают список Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва. Регионы-аутсайдеры уступают по уровню экономического развития, доходам населения и показателям безработицы.



Татьяна Леухина