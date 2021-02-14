Спасателям в Нижнекамске подарили новый пожарный автомобиль
Спасателям пожарно-спасательной части №50 Нижнекамского филиала подарили новый пожарный автомобиль — модернизированную автоцистерну на базе КАМАЗ-43253. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.
Сообщается, что это единственная автоцистерна в отряде, которая изготовлена из высококачественного пропилена, с внутренними перегородками. Это позволяет существенно снизить колебание жидкости в резервуаре при движении, поэтому напрямую влияет на маневренность и проходимость автомобиля. Цистерна оснащена центробежным насосом, производительностью 70 литров воды в секунду. Это позволяет вести подачу воды из лафетного ствола на дальность до 80 метров.
Сейчас это самая дорогая автоцистерна в арсенале отряда.
Ранее в МЧС Татарстана показали, как важно очевидцам пожара встречать спасателей.
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