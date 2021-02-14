Спасателям в Нижнекамске подарили новый пожарный автомобиль

Спасателям пожарно-спасательной части №50 Нижнекамского филиала подарили новый пожарный автомобиль — модернизированную автоцистерну на базе КАМАЗ-43253. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Сообщается, что это единственная автоцистерна в отряде, которая изготовлена из высококачественного пропилена, с внутренними перегородками. Это позволяет существенно снизить колебание жидкости в резервуаре при движении, поэтому напрямую влияет на маневренность и проходимость автомобиля. Цистерна оснащена центробежным насосом, производительностью 70 литров воды в секунду. Это позволяет вести подачу воды из лафетного ствола на дальность до 80 метров.

Фото: 16.mchs.gov.ru



Сейчас это самая дорогая автоцистерна в арсенале отряда.



Фото: 16.mchs.gov.ru

Ранее в МЧС Татарстана показали, как важно очевидцам пожара встречать спасателей.



Ольга Плешкова