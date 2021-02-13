В Казани из-за ледяного дождя образовался сильный гололед
В Казани из-за ледяного дождя ночью и утром на дорогах образовалась сильная гололедица. Температура воздуха повысилась до -2 градусов.
Из-за погодных условии в некоторых школах перенесли уроки в дистанционный формат.
О погодных условиях синоптики Гидрометцентра РТ предупреждали вчера. По их данным, сегодня днем на территории Татарстана и Казани местами ожидаются туман, на дорогах сильная гололедица.
Сегодня днем температура воздуха будет колебаться от 0°С до +3°С.
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