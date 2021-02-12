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Во Владикавказе прогремел взрыв в здании магазина

09:09, 12.02.2021
Во Владикавказе прогремел взрыв в здании магазина
Фото: twitter.com/Oleg_Ilchenko

Во Владикавказе прогремел взрыв в здании магазина «Магнит». По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа.

ГУ МВД по Северной Осетии сообщило об одном пострадавшем. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. На месте работают 120 сотрудников экстренных служб.

«По предварительным данным, сдетонировала газо-воздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования»,— рассказал источник «Интерфакса».

Опубликованное видео показывает, что трехэтажное здание разрушено практически полностью. Сообщается, что в здании располагался супермаркет, магазин мебели, кабинет стоматолога.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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