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Минтруд Татарстана напомнил режим работы МФЦ в праздничные дни

02:32, 12.02.2021
Минтруд Татарстана напомнил режим работы МФЦ в праздничные дни
Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане изменился режим работы МФЦ из-за приближающихся праздников. Минтруд РТ рассказал о графике работы многофункциональных центров в республике.

Перед Днем защитника Отечества учреждения будут работать по следующему графику:

  • 20.02.2021 — рабочий день, в обычном режиме
  • 21.02.2021 — выходной день
  • 22.02.2021 — предпраздничный рабочий день, продолжительность рабочего дня сокращена на 1 час
  • 23.02.2021 — выходной день
Фото: Илья Репина (архив)

Режим работы в преддверии Международного женского дня составлен следующим образом:

  • 06.03.2021 — рабочий день, в обычном режиме
  • 07.03.2021 — выходной день
  • 08.03.2021 — выходной день

В 2020 году в МФЦ республики поступило 6 428 письменных обращений. По сравнению с 2019 годом, ежедневных обращений в офисы стало на 2-3 тысячи больше: с 12—14 тысяч до 14—17. Выросло также и количество жалоб на работу многофункциональных центров. В основном посетители жаловались на долгое ожидание в очереди и пустые окна в офисах «Мои документы», особенно в Казани и крупных городах республики.

Общество Татарстан
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