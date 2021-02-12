Минтруд Татарстана напомнил режим работы МФЦ в праздничные дни
В Татарстане изменился режим работы МФЦ из-за приближающихся праздников. Минтруд РТ рассказал о графике работы многофункциональных центров в республике.
Перед Днем защитника Отечества учреждения будут работать по следующему графику:
- 20.02.2021 — рабочий день, в обычном режиме
- 21.02.2021 — выходной день
- 22.02.2021 — предпраздничный рабочий день, продолжительность рабочего дня сокращена на 1 час
- 23.02.2021 — выходной день
Режим работы в преддверии Международного женского дня составлен следующим образом:
- 06.03.2021 — рабочий день, в обычном режиме
- 07.03.2021 — выходной день
- 08.03.2021 — выходной день
В 2020 году в МФЦ республики поступило 6 428 письменных обращений. По сравнению с 2019 годом, ежедневных обращений в офисы стало на 2-3 тысячи больше: с 12—14 тысяч до 14—17. Выросло также и количество жалоб на работу многофункциональных центров. В основном посетители жаловались на долгое ожидание в очереди и пустые окна в офисах «Мои документы», особенно в Казани и крупных городах республики.
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