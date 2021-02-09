В Татарстане ожидается мороз до -23°С
Во вторник, 9 февраля, в Татарстане ожидается малооблачная погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха в республике будет колебаться от -18°С до -23°С. В Казани метеорологи обещают 18—21 градус мороза. В Набережных Челнах температура составит от -20°С до -22°С.
На дорогах возможна гололедица.Общество Татарстан
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