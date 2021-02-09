Новости общества

06:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане ожидается мороз до -23°С

05:31, 09.02.2021
В Татарстане ожидается мороз до -23°С
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 9 февраля, в Татарстане ожидается малооблачная погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха в республике будет колебаться от -18°С до -23°С. В Казани метеорологи обещают 18—21 градус мороза. В Набережных Челнах температура составит от -20°С до -22°С.

На дорогах возможна гололедица.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также