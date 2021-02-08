В Казани наградили победителей конкурса «Молодой ученый РТ — 2020»

В Казани наградили победителей конкурса «Молодой ученый РТ — 2020» и студентов, получивших стипендии президента Татарстана.

В минувшем году победителями конкурса стали 12 аспирантов и девять молодых ученых. Среди них, например, 33-летний доцент кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей КГАСУ Ленар Мавлиев, который занимается разработкой структуры покрытия для дорог малой проходимости, в основном сельских.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Премию президента РТ получили 90 студентов республики. Ее размер составляет 33,3 тысячи рублей для аспирантов, 27,8 тысячи рублей — для студентов вузов и курсантов военных училищ, а также 16,7 тысячи рублей — для студентов ссузов.

«Вы обладаете самым дорогим на Земле — знанием. Оно всегда будет с вами. Это то, что позволит вам всегда ярко позиционировать себя в жизни. Знание — это невероятная сила, которая позволит вам самореализоваться», — заявила на церемонии вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Напомним, в декабре президент РТ подписал указ о вручении стипендий для отличников и победителей олимпиад. Их получили 100 студентов.