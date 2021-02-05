«Специальная Олимпиада — возможность вашему близкому человеку стать частью социума»

Фото: Максим Платонов

«Все дети — веселые и целеустремленные»

Сегодня в Казани с фигуристами Спартакиады Специальной Олимпиады SO Kazan 2022 встретилась олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Она провела мастер-класс на льду, показала базовые упражнения. Проследила, как ребята выполняют шаги, вращения, и сама делала упражнения, подъезжая то к одному, то к другому спортсмену. Узнавая их имена, напоминала: «Владимир, не торопись!» или «Анечка, не бойся, давай вместе!» Потом она предложила показать прыжки — кто какие умеет. Часть ребят, правда, не решились прыгать. А кому-то прославленная спортсменка посоветовала разучивать уже более сложные элементы, она считает, что ребята уже к этому готовы.

Татьяна Навка вышла далеко за рамки заявленных 30 минут для мастер-класса, после которого еще свой номер исполнила единственная в России юнифайд-пара (смешанная, с особенностями развития — только один спортсмен) из Питера.

Стать послом Спартакиады Татьяне Навке предложила президент Специальной Олимпиады Ольга Слуцкер.

— Для меня это огромная честь, надеюсь, что это только начало, и надеюсь, что в нашей стране за этим большое будущее. Наша задача донести до всех, что эти люди существуют, для них нужна адаптация в обществе. Мы все должны быть равны, у всех должна быть возможность жить, учиться, любить, ставить цели, преодолевать трудности… Эти дети такие же, как и мы, у этих детей есть любимое занятие, есть мечты, есть цели, которые они перед собой ставят и идут к ним. На мой взгляд, это самое главное для каждого человека, — заявила спортсменка.

Татьяна Навка была удивлена уровнем подготовки ребят, которые были с ней сегодня на льду. Ее поразила юнифайд-пара Анна Яковлева и Роман Зинуров из Санкт-Петербурга. Кроме того, спортсменка сообщила, что и в своей школе фигурного катания собирается открыть подобное направление.

— Фигурное катание — достаточно сложный вид спорта. Человек должен обладать многими качествами, помимо спортивных, нужны грациозность, интеллект. И дети не просто стояли сегодня на коньках, делали какие-то сложные вещи. Меня это радует. У каждого человека бывают «волны» настроения. Порой совершенно не скажешь, что эти дети отличаются от других детей. Для меня сегодня они все выглядели веселыми, целеустремленными, с горящими глазами, — поделилась впечатлениями олимпийская чемпионка.

По ее мнению, руководители в разных городах страны должны внимательно отнестись к этой теме и сделать все возможное, чтобы организовать классы, секции для таких ребят.

В Казани будут обучать тренеров для специальных спортсменов

Пока фигуристка оставалась на фотосессии, откуда ее долго не отпускали, с журналистами пообщалась президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер.

Она шутя поблагодарила корреспондентов за то, что они посоветовали поправить волосок в прическе, с чем ей помогла министр соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. «Не у всех визажист — министр. И вы хорошие люди, профессионалы, вам не все равно, какая у вас модель», — готовясь к пресс-подходу, сказала корреспондентам Ольга Слуцкер.

При этом она добавила: главное, чтобы побольше поснимали атлетов Спартакиады. «Пожалуйста, постарайтесь. Это, может, самое важное дело», — попросила она за спортсменов.

Ольга Слуцкер сообщила, что у нее масса впечатлений от первого дня в Казани.

— Проехала все объекты, прошла, что называется, ногами. Потрясена спортивной инфраструктурой, которая выстроена в Казани — поистине спортивная столица в России! Великолепный горнолыжный кластер! — поделилась президент Специальной Олимпиады.

Она рассказала, что накануне на горнолыжной базе провели прегейм. В Специальной Олимпиаде сначала проводятся предварительные соревнования, в результате которых атлетов разбивают на восемь дивизионов, все спортсмены будут соревноваться в своих группах по силам, пояснила Слуцкер.

— Невозможно, чтобы очень сильный и очень слабый были в одном старте, то есть в каждом дивизионе результаты различаются «плюс-минус» 15%. Поэтому у нас так много медалей на соревнованиях, у нас так празднично. Идеально подготовлены турнир и трассы. Сегодня вечером нас ждет презентация логотипа игр, который очень связан с Казанью, это дань уважения Татарстану, дань уважения Казани. Сколько она делает в России для спорта! — высказалась руководитель специального олимпиадного движения.

По словам Слуцкер, в 193 странах живут 5,5 млн человек с ментальными нарушениями, участников этого движения. В России насчитывают 128 тыс. таких атлетов.

— В течение года мы проводим около 5 тыс. разнообразных спортивных мероприятий, праздников по всей стране, от Якутии до Санкт-Петербурга. Приглашаю всех, если у кого-то в семье живет, воспитывается человек с нарушениями интеллекта — пожалуйста, вступайте в Специальную Олимпиаду, это абсолютно бесплатно, но это огромная возможность вашему близкому человеку стать частью социума и научиться спортивным навыкам. И вы увидите, какие изменения, поистине волшебные, произойдут с этим человеком, — призвала поддержать движение Ольга Слуцкер.

На базе Поволжской академии президент Специальной Олимпиады запланировала при поддержке нескольких благотворительных фондов ввести программы обучения или повышения квалификации тренеров для работы со специальными атлетами. Такую работу специальное олимпийское движение планирует и в других регионах страны.

И титулованные, и начинающие

Среди участников мастер-класса были фигуристы из Смоленской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана. Республику представляли четыре начинающих спортсмена из Мамадышского и Сабинского районов. Среди свердловчан — призер Олимпиады 2017 года в Австрии. Самой младшей фигуристке — 10 лет, а самому старшему, самому титулованному Роману Зинурову — 43. У Специальной Олимпиады нет градации по возрастам, а лишь по уровню сложности.

Крупная делегация фигуристов из 10 человек приехала из Санкт-Петербурга. Там с 1993 года на базе обычной спортшколы официально действует единственная в мире школа Специальной Олимпиады. Ее тренеры рассказали, что особенные спортсмены дольше разучивают элементы, к ним нужен свой подход, своя выстроенная система, в то же время они подтверждают, что спорт помогает адаптироваться в обществе детям с ментальными нарушениями, устраиваться на работу.

— Эти люди подвержены воздействию извне. Наша задача — создавать такие условия, чтобы они занимались спортом, отвлекать их от негативных социальных явлений, — отметил первый вице-президент Специальной Олимпиады России, президент спортивной Федерации инвалидов Санкт-Петербурга, доцент Госуниверситета физкультуры и спорта Сергей Гутников.

Екатерина Аблаева