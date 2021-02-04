В Татарстане завершили расследование уголовного дела о травмировании рабочего на буровой площадке

СУ Следственного комитета РФ по Татарстану завершило расследование уголовного дела о травмировании рабочего на буровой площадке в Аксубаевском районе. В отношении 39-летнего мастера буровой цеха по строительству скважин компании «ЛениногорскРемСервис» утверждено обвинительное заключение.

Мужчина обвиняется в нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). 5 августа 2020 года он при руководстве работами на объекте допустил замену каната на не рекомендованный заводом-изготовителем. Также он не проконтролировал процесс монтажа подъемного агрегата: произошел обрыв каната, вследствие чего на рабочего упала одна из секций конструкции. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый причастность к преступлению признал, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по РТ. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2016 году в МЧС поступило сообщение о том, что у поселка Новое Усманово в Оренбургской области бурильщику ООО «ЛениногорскРемСервис» на месторождении подъемным агрегатом придавило руку.



Татьяна Демина