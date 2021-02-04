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Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон может перейти в ЦСКА

15:10, 04.02.2021
Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон может перейти в ЦСКА
Фото: twitter.com/dalianyfc

Нападающий китайского клуба «Далянь Ифан» Соломон Рондон может стать игроком московского ЦСКА, сообщают источники «Чемпионата».

С футболистом уже проведены предварительные переговоры, игрок не против переезда в российский чемпионат. Контракт Рондона с клубом «Далянь Ифан» рассчитан до конца 2022-го года.

После отъезда в аренду нападающего Адольфо Гайча в «Беневенто» в ЦСКА ищут нового игрока в атак, и венесуэльский форвард лишь один из множества кандидатов.

Рондон ранее уже выступал в РПЛ. В его послужном списке игры за казанский «Рубин» и питерский «Зенит».

Напомним, ранее стало известно о переходе двух игроков «Тамбова» в «Рубин».

СпортФутбол
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