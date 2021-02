Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон может перейти в ЦСКА

Нападающий китайского клуба «Далянь Ифан» Соломон Рондон может стать игроком московского ЦСКА, сообщают источники «Чемпионата».

С футболистом уже проведены предварительные переговоры, игрок не против переезда в российский чемпионат. Контракт Рондона с клубом «Далянь Ифан» рассчитан до конца 2022-го года.

13 años y 31 goles.

¡Y los que quedan, @SeleVinotinto!







13 years & 31 goals.

And there's plenty more to come, @SeleVinotinto! pic.twitter.com/RYMWih6Ywt