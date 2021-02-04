Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон может перейти в ЦСКА
Нападающий китайского клуба «Далянь Ифан» Соломон Рондон может стать игроком московского ЦСКА, сообщают источники «Чемпионата».
С футболистом уже проведены предварительные переговоры, игрок не против переезда в российский чемпионат. Контракт Рондона с клубом «Далянь Ифан» рассчитан до конца 2022-го года.
13 años y 31 goles.— Salomón Rondón (@salorondon23) February 3, 2021
¡Y los que quedan, @SeleVinotinto!
13 years & 31 goals.
And there's plenty more to come, @SeleVinotinto! pic.twitter.com/RYMWih6Ywt
После отъезда в аренду нападающего Адольфо Гайча в «Беневенто» в ЦСКА ищут нового игрока в атак, и венесуэльский форвард лишь один из множества кандидатов.
Рондон ранее уже выступал в РПЛ. В его послужном списке игры за казанский «Рубин» и питерский «Зенит».
Напомним, ранее стало известно о переходе двух игроков «Тамбова» в «Рубин».СпортФутбол
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