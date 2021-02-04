В Татарстане женщина нарвалась на мошенника при попытке продать костыли

Фото: Марат Мугинов

В Азнакаевском районе Татарстана мошенник украл у женщины деньги с карты, когда она попыталась продать костыли. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Жительница Азнакаевского района решила продать костыли и выставила объявление в интернете. Через некоторое время с ней связался неизвестный и предложил внести аванс за костыли, а забрать их чуть позже.

Для внесения аванса мужчина попросил сообщить ему реквизиты банковской карты и трехзначный код, указанный на оборотной стороне. Женщина выполнила просьбу, а затем обнаружила списание 2 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya

Полицейские уже установили мошенника, им оказался 42-летний мужчина. Деньги он потратил на личные нужды. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в Казани бабушка отдала мошеннику полмиллиона, отложенные на похороны. Пенсионерка поверила, что ее сына могут посадить за смертельное ДТП. При этом мужчина требовал 1 млн рублей, тогда как у бабушки оказалось только полмиллиона. Лишь на следующий день она поняла, что ее обманули.

Ольга Плешкова