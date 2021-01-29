В Казани бабушка отдала мошеннику полмиллиона, отложенные на похороны

Фото: Марат Мугинов

В Казани 83-летняя пенсионерка отдала мошеннику 500 тысяч рублей, которые она копила на собственные похороны. Она поверила, что ее сына необходимо спасти от тюремного срока.

Вечером 21 января женщине позвонил неизвестный, который представился ее сыном. Он рассказал, что совершил ДТП и его могут посадить на 7 лет. В шоке женщина поверила ему и согласилась выполнять все условия: не класть трубку, никому не говорить о звонке.

Фото: realnoevremya.ru

Чтобы его не привлекли к ответственности, мужчина попросил 1 млн рублей, однако пенсионерка сказала, что у нее есть только половина суммы. Далее мошенник дал ей инструкцию о действиях, после чего к женщине приехал мужчина и забрал сверток с деньгами.

Позже женщина позвонила невестке и узнала, что ее сын дома и ни в какое ДТП не попадал. На следующий день она обратилась в полицию. По данному факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Ольга Плешкова