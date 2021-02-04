Татарстан попал в десятку регионов по агрострахованию в 2020 году
Татарстан попал в десятку регионов России по объему страховых премий по заключенным в 2020 году договорам. Страховщики собрали 277 млн рублей, что на 15% меньше результата 2019 года, сообщается в пресс-службе Национального союза агростраховщиков.
На страхование урожая в республике потратили 208 млн рублей, на страхование скота гораздо меньше — всего 19 млн рублей.
Лидируют в списке Ставропольский край (всего на страхование потрачено 1,5 млрд рублей), Воронежская область (690 млн рублей) и Краснодарский край (383 млн рублей).
В мае сообщалось, что федеральный бюджет выделит Татарстану на льготное кредитование аграриев дополнительные 150 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым