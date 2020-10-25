Эксперт посоветовал ограничить доступ к геолокации на смартфоне

Следить за человеком по геолокации могут компании, которым он сам дал доступ при установке и использовании мобильных приложений, или иностранные службы, которые могут следить через официальные гугл-приложения, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Элеонору Абеле.



По ее словам, мотивы в основном коммерческие. Чтобы не допустить слежки, лучше отключить геометки в настройках камеры и без надобности не включать GPS.

По словам Абеле, отслеживание местоположения может быть полезным. Например, если что-то случилось и человек смог дозвониться полиции, но не смог назвать адрес, ведомство отследит, откуда поступил вызов. То же самое — со скорой помощью.

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Для проверки слежки по геолокации нужно набрать комбинацию *#21#. «Если ответ будет — «не определено», значит переадресаций нет», — сообщила эксперт.

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