В Татарстане, Башкирии и Оренбургской области открыли движение для автобусов и грузовиков по трассе М-5

На участках федеральной трассы М-5 в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области с км 1194+500 по км 1548+651 с 13.00 возобновили движение большегрузов и автобусов. Об этом сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье».

Движение для большегрузов на этих участках дорог закрыли в 8.00. Это было связано с неблагоприятными погодными условиями — метелью, обильным снегопадом и ограниченной видимостью. Ожидалось, что ограничения продлятся до 16.00.

Фото: pixabay.com

Ранее синоптики Татарстана предупредили о тумане с ухудшением видимости до 500 метров и менее ночью и днем 3 февраля. Метели на территории республики будут до конца недели.



Татьяна Леухина