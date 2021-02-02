В Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области временно закрыли трассу М-5 для автобусов и грузовиков

2 февраля с 8.00 в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области с км 1194+500 по км 1548+651 временно закрыта федеральная автодорога М-5 для движения по ней пассажирских автобусов, грузового транспорта и маршрутных такси.



Предварительно трасса будет закрыта до 16.00. Закрытие связано с неблагоприятными погодными условиями — метелью, обильным снегопадом и ограниченной видимостью, сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».

Фото: pixabay.com

Напомним, в январе в Татарстане для движения автобусов закрывали федеральную автодорогу М-7.