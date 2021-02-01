Казанец предстанет перед судом за убийство юноши на пляже и оскорбление судьи

В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 34-летнего казанца. Он обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК РФ).



По версии следствия, ночью 18 июля прошлого года мужчина, будучи пьяным, подошел к компании молодых людей, которая отдыхала недалеко от пристани на Заинском водохранилище. Обвиняемый начал провоцировать конфликт.

Один из молодых людей в компании начал просить его в корректной форме отойти и не мешать. После этого обвиняемый схватил неустановленный колюще-режущий предмет и нанес парню несколько ударов в грудь и живот, а также не менее трех ударов руками в живот. От полученных ран потерпевший умер в ту же ночь в районной больнице.

Фото: realnoevremya.ru



Кроме того, 3 ноября мужчина, находясь в зале судебного заседания Заинского суда, оскорбил судью нецензурной бранью.



Свою вину мужчина не признал. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время следствия сожительница убитого заявила гражданский иск на 1 млн рублей за причиненный моральный вред.



Уголовное дело направлено в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Татьяна Леухина