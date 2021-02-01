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В России за сутки выявили 17 648 случаев коронавируса — минимум с 28 октября

11:03, 01.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 17 648 случаев коронавируса — минимум с 28 октября
Фото: Ринат Назметдинов

За сутки выявили 17 648 случаев заражения коронавирусом в России, это минимум с 28 октября. Об этом сообщили в оперштабе РФ. Всего в РФ заболели 3 868 087 человек. Прирост новых случаев составил 0,46%.

Число вылечившихся от коронавируса выросло на 18 169, до 3 318 173. Доля выздоровевших выросла до 85,8% от общего числа инфицированных.

Умерли за сутки 437, всего — 73 619 пациентов. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,9%.

ОбществоМедицина
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