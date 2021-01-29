В России упали продажи пиротехники в новогодние праздники

В России упали продажи пиротехники в в новогодние праздники. Исследование провели аналитики платформы фискальных данных «Такском».

В декабре 2020 года средняя цена за фейерверк составляла 387 рублей, что выше показателя декабря 2019 года на 22%. При этом продажи снизились на 11% в декабре и на 24% в январе, сообщает RT.

Петарды в среднем стоили 88 рублей в декабре и 81 рубль в январе, а продажи снизились на 17% и на 27% соответственно. Немного увеличились лишь продажи хлопушек, их продажи выросли на 2%.

Фото: kzn.ru

По мнению председателя Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергея Волжина, продажи упали из-за сокращения доходов россиян в период пандемии. Средний чек пиротехнических изделий упал более чем нам50%.

Ранее в в Общественной палате предложили разрешить запускать фейерверки только пять дней в году.

Ольга Плешкова