В Общественной палате предложили разрешить запускать фейерверки только пять дней в году

В Общественной палате предложили ограничить использование пиротехники. С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

Хамзаев предлагает разрешить россиянам запускать фейерверки только пять дней в году. Член общественной палаты подчеркнул, что сейчас граждане используют пиротехники не только в ночь на 1 января, но на протяжении всех новогодних праздников, зачастую в позднее время, что создает дискомфорт для граждан пожилого возраста и семей с детьми.

«В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году: 31 декабря — 1 января (наступление Нового года), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства)», — цитирует RT обращение Хамзаева на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.



Ранее запускать фейерверки в новогодние праздники можно было только в специально отведенных местах.

Ольга Плешкова