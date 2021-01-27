Актеры-земляки и снятие блокады: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 27 января

Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов побывал в местной гимназии, где прошло мероприятие, посвященное Году родного языка.

Глава Бавлинского района РТ Рамиль Гатиятуллин выложил ролик со знаменитым земляком — актером театра и кино Денисом Нуруллиным. Юноша сыграет в новом российском фильме-фэнтези.

Руководитель Апастовского района Равиль Хисамутдинов посетил сегодня двух блокадниц, проживающих в районе. Сегодня отмечается 77-ая годовщина снятия блокады Ленинграда.

«Дорогие наши ветераны, суровые испытания, которые вы пережили, сделали ваше поколение мудрым и умеющим ценить мирную и благополучную жизнь. Низкий поклон Вам за то, что подарили всем нам возможность мирно жить и трудиться!», — написал он.

Глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев выложил фото с сотрудниками прокуратурып республики. Сегодня в районе назначили нового руководителя надзорного ведомства.