Федерация регби России намерена провести турнир в Антарктиде

Федерация регби России (ФРР) рассматривает вариант проведения турнира на территории Антарктиды. Об этом сообщил член попечительского совета ФРР Филипп Ханин.

Соревнования могут пройти на станции Новолазаревская, где имеется необходимая инфраструктура.

«Еще больше года назад у нас возникла идея, а почему бы не поставить флаг регби туда, где его раньше не было? В регби играли на Северном полюсе, на Эвересте, почему бы не задействовать шестой континент Земли?



Станция Новолазаревская. Фото: wikipedia.org

На станции Новолазаревская есть площадка, инфраструктура для проживания и питания, ВПП в двух километрах. Книга рекордов Гиннесса откликнулась на проведение такого мероприятия и готова прислать трех своих представителей, которые зафиксируют достижение», — прокомментировал идею Ханин.

Пока остаются неизвестными дата проведения и статус соревнований. Турнир планируется организовать к 100-летию российского регби в январе 2022 или 2023 года.

Напомним, ранее несколько игроков казанской «Стрелы» были вызваны в сборную России по регби для подготовки к матчу чемпионата Европы-2020 против команды Грузии.