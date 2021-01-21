С начала года работодатели Татарстана предложили более 16 тысяч вакансий

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 по 20 января 2021 года татарстанские работодатели предложили более 16 тысяч вакансий. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба исследований hh.ru.

Наибольшее количество вакансий в Татарстане рассчитано на специалистов сферы продаж, IТ и на рабочий персонал. В пятерку самых частых объявлений вошли и предложения для соискателей в производственной сфере.



Самыми высокооплачиваемыми стали вакансии инженера-разработчика POS терминалов с зарплатой до 500 тысяч рублей, хирурга-имплантолога и тимлида javaЕЕ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что 6% работодателей предлагают удаленный формат работы.

Отметим, что по данным Минтруда в Татарстане официально зарегистрировано 35 610 безработных. Населению в органах занятости предлагается 48 113 вакансий.



Татьяна Демина