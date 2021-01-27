В Татарстане будут сокращать число коек для больных коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане сокращают коечный фонд для больных коронавирусом и перепрофилируют его для оказания плановой помощи. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



«Мы с коечным фондом работаем очень пластично — там, где мы видим, что у нас простаивают койки в ковидных госпиталях, мы их начинаем перепрофилировать. Мы не выводим тот или иной ковидный госпиталь из процесса оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, мы уменьшаем коечный фонд в этих госпиталях и расширяем плановую помощь, терапию», — отметил он.

Жаворонков не назвал процент свободных коек в республике, так как число ежедневно меняется. Так, в ковидном госпитале одной из больниц Казани сократят 35 коек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане свободны 32% коек для пациентов.