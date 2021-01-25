В России выявили минимальное с 3 ноября число случаев заражения коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки выявили 19 290 новых случаев коронавируса — это минимум с 3 ноября. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Всего в России заболели 3 738 690 человек.

Умерли за сутки 456 человек, всего — 69 918. Количество зарегистрированных за сутки смертей оказалось минимальным с 11 января — тогда было 436 случаев.

Выздоровели 19 003, в целом — 3 150 763 человека. Доля выписанных возросла до 84,3% от общего числа заразившихся.