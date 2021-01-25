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10-летний мальчик собрал из Lego ДТП с вертолетом и КАМАЗом на «Дакаре»

12:59, 25.01.2021
10-летний мальчик собрал из Lego ДТП с вертолетом и КАМАЗом на «Дакаре»
Фото: vestikamaza.ru

Десятилетний фанат конструктора Lego Федор собрал визуализацию момента ДТП с участием гоночной машины «КАМАЗ-мастер» и вертолетом на заключительном этапе ралли «Дакар-2021».

Мальчик опубликовал свою работу в собственном аккаунте в «Инстаграм».

«Поздравляю ребят с отличной гонкой и победой», — подписал он пост.

Напомним, на заключительном этапе «Дакара» машина экипажа Антона Шибалова столкнулась в воздухе с вертолетом. Чуть позже пилот воздушного судна принес извинения российской команде.

СпортОбщество
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