10-летний мальчик собрал из Lego ДТП с вертолетом и КАМАЗом на «Дакаре»

Десятилетний фанат конструктора Lego Федор собрал визуализацию момента ДТП с участием гоночной машины «КАМАЗ-мастер» и вертолетом на заключительном этапе ралли «Дакар-2021».

Мальчик опубликовал свою работу в собственном аккаунте в «Инстаграм».

«Поздравляю ребят с отличной гонкой и победой», — подписал он пост.

Напомним, на заключительном этапе «Дакара» машина экипажа Антона Шибалова столкнулась в воздухе с вертолетом. Чуть позже пилот воздушного судна принес извинения российской команде.