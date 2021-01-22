Пилот вертолета принес извинения «КАМАЗ-мастеру» за столкновение на «Дакаре»

Гонщик из команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов сообщил, что пилот вертолета принес свои извинения после столкновения на ралли «Дакар-2021».

«Пилот подошел на финише, извинился. Он переживал за повреждения грузовика, но мы успокоили: заверили, что ничего страшного не произошло, все легко ремонтируется», — рассказал Шибалов.

Также он отметил, что пилот вертолета лишь выполнял свои профессиональные обязанности и к нему нет претензий со стороны команды.

Напомним, на заключительном этапе «Дакара» машина экипажа Антона Шибалова столкнулась в воздухе с вертолетом.