Пилот вертолета принес извинения «КАМАЗ-мастеру» за столкновение на «Дакаре»
Гонщик из команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов сообщил, что пилот вертолета принес свои извинения после столкновения на ралли «Дакар-2021».
«Пилот подошел на финише, извинился. Он переживал за повреждения грузовика, но мы успокоили: заверили, что ничего страшного не произошло, все легко ремонтируется», — рассказал Шибалов.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #2021 #_2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath (@Muaath___) January 15, 2021
Также он отметил, что пилот вертолета лишь выполнял свои профессиональные обязанности и к нему нет претензий со стороны команды.
Напомним, на заключительном этапе «Дакара» машина экипажа Антона Шибалова столкнулась в воздухе с вертолетом.Спорт
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